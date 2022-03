Sortie nature : la flore de la Vallée sèche de Bourdigal Assais-les-Jumeaux, 21 mai 2022, Assais-les-Jumeaux.

Sortie nature : la flore de la Vallée sèche de Bourdigal Assais-les-Jumeaux

2022-05-21 – 2022-05-21

Assais-les-Jumeaux Deux-Sèvres Assais-les-Jumeaux

Dans le cadre des sorties nature et gratuites en Deux-Sèvres, venez parcourir avec le CEN et DSNE, cette vallée sèche qui abrite une flore caractéristique des habitats naturels de pelouses. Rendez-vous à 14 h 30, place des Tilleuls, à Assais-les-Jumeaux. Contact : CEN Nouvelle Aquitaine, C. Auburtin, 06 29 83 15 98.Le calendrier inter-associatif des sorties nature est disponible dans sa version numérique et à l’accueil de l’Office de Tourisme. Cette année, 183 sorties nature vous sont proposées par les associations nature du département : un bon moyen pour découvrir toutes les richesses naturelles des Deux-Sèvres. Découvrez le programme sur le lien suivant : https://www.dsne.org/nos-publications/calendrier-sorties-nature/

Dans le cadre des sorties nature et gratuites en Deux-Sèvres, venez parcourir avec le CEN et DSNE, cette vallée sèche qui abrite une flore caractéristique des habitats naturels de pelouses. Rendez-vous à 14 h 30, place des Tilleuls, à Assais-les-Jumeaux. Contact : CEN Nouvelle Aquitaine, C. Auburtin, 06 29 83 15 98.Le calendrier inter-associatif des sorties nature est disponible dans sa version numérique et à l’accueil de l’Office de Tourisme. Cette année, 183 sorties nature vous sont proposées par les associations nature du département : un bon moyen pour découvrir toutes les richesses naturelles des Deux-Sèvres. Découvrez le programme sur le lien suivant : https://www.dsne.org/nos-publications/calendrier-sorties-nature/

+33 6 29 83 15 98

Dans le cadre des sorties nature et gratuites en Deux-Sèvres, venez parcourir avec le CEN et DSNE, cette vallée sèche qui abrite une flore caractéristique des habitats naturels de pelouses. Rendez-vous à 14 h 30, place des Tilleuls, à Assais-les-Jumeaux. Contact : CEN Nouvelle Aquitaine, C. Auburtin, 06 29 83 15 98.Le calendrier inter-associatif des sorties nature est disponible dans sa version numérique et à l’accueil de l’Office de Tourisme. Cette année, 183 sorties nature vous sont proposées par les associations nature du département : un bon moyen pour découvrir toutes les richesses naturelles des Deux-Sèvres. Découvrez le programme sur le lien suivant : https://www.dsne.org/nos-publications/calendrier-sorties-nature/

OT AVT

Assais-les-Jumeaux

dernière mise à jour : 2022-03-19 par CC Airvaudais Val du Thouet