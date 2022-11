Sortie nature: la faune en hiver Chamonix-Mont-Blanc Chamonix-Mont-Blanc Catégories d’évènement: Chamonix-Mont-Blanc

Haute-Savoie

Sortie nature: la faune en hiver Chamonix-Mont-Blanc, 20 décembre 2022, Chamonix-Mont-Blanc. Sortie nature: la faune en hiver

Devant la maison de village Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

2022-12-20 14:00:00 – 2022-12-20 16:00:00 Chamonix-Mont-Blanc

Haute-Savoie Chamonix-Mont-Blanc En fonction de l’enneigement 2 options sont possibles:

– Atelier survie en montagne (construction d’igloo, feu de camp, la nature qui se mange…)

– Découverte de la faune en hiver (adaptation et comportement) +33 4 50 54 03 06 Chamonix-Mont-Blanc

dernière mise à jour : 2022-11-21 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc – source : Apidae Tourisme

Détails Catégories d’évènement: Chamonix-Mont-Blanc, Haute-Savoie Autres Lieu Chamonix-Mont-Blanc Adresse Devant la maison de village Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc - source : Apidae TourismeOffice de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc - source : Apidae Tourisme Ville Chamonix-Mont-Blanc lieuville Chamonix-Mont-Blanc Departement Haute-Savoie

Sortie nature: la faune en hiver Chamonix-Mont-Blanc 2022-12-20 was last modified: by Sortie nature: la faune en hiver Chamonix-Mont-Blanc Chamonix-Mont-Blanc 20 décembre 2022 Chamonix-Mont-Blanc Devant la maison de village Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie