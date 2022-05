Sortie nature : La faune des mares Charleville-Mézières Charleville-Mézières Catégorie d’évènement: Charleville-Mézières

Sortie nature : La faune des mares Charleville-Mézières, 14 mai 2022, Charleville-Mézières. Sortie nature : La faune des mares Chemin du Mémorial Charleville-Mézières

2022-05-14 – 2022-05-14

Chemin du Mémorial Charleville-Mézières Ardennes Charleville-Mézières Dans le cadre de ses Rendez-vous, le Parc naturel régional des Ardennes organise une animation « faune des mares » à Charleville-Mézières.Est-ce un lézard ? Est-ce un dragon ? Non, c’est un Triton et à côté de chez vous ! Quels sont donc ces animaux énigmatiques qui peuplent les mares ? Venez découvrir avec nous la petite faune de la réserve naturelle de la Côte de Bois-en-Val.A prévoir : chaussures de marche et vêtements adaptés accueil@parc-naturel-ardennes.fr +33 3 24 42 90 57 http://www.parc-naturel-ardennes.fr/ Chemin du Mémorial Charleville-Mézières

dernière mise à jour : 2022-03-04 par

Détails Catégorie d’évènement: Charleville-Mézières Autres Lieu Charleville-Mézières Adresse Chemin du Mémorial Ville Charleville-Mézières lieuville Chemin du Mémorial Charleville-Mézières

Sortie nature : La faune des mares Charleville-Mézières 2022-05-14 was last modified: by Sortie nature : La faune des mares Charleville-Mézières Charleville-Mézières 14 mai 2022

Charleville-Mézières