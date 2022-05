Sortie nature “La Baie d’Authie, les phoques en baie d’Authie”

Sortie Nature Eden 62 – Les phoques, par leur seule présence, suscitent l'émerveillement. Leur vie est fascinante. Venez découvrir ces hôtes de la Baie d'Authie. Tarif : gratuit – Prévoir des vêtements adaptés – Rendez-vous à 9h30 sur le parking des Sternes près de la base nautique (rue chemins aux raisins) – Organisé par Eden62 en partenariat avec ADN (association découverte nature), renseignements : +33(0)3 21 32 13 74

dernière mise à jour : 2022-05-06

