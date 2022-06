Sortie nature kayak – Apéritif au Pérron

Partez longer la côte en kayak accompagné d'un moniteur pour découvrir de magnifiques paysages. Laissez vous guider puis prenez un pique-nique sur l'île du Perron. A partir de 12 ans. Les mineurs doivent être accompagnés par un adulte. Prévoir un pique-nique, une combinaison, des chaussons de voile et un maillot de bain. Réservation obligatoire par téléphone. Tarif : 30€ par adultes. Mercredi 10 août 2022 – De 18h00 à 21h00 – École de voile Briacine

