SORTIE NATURE Jonquières Jonquières Catégories d’évènement: Hérault

Jonquières

SORTIE NATURE Jonquières, 23 avril 2022, Jonquières. SORTIE NATURE Jonquières

2022-04-23 – 2022-04-23

Jonquières Hérault Jonquières SORTIE NATURE

Contre un mur, au bord d’un trottoir ou sur quelques centimètres carrés de sol nu, des plantes se développent au cœur même de nos villes. Venez découvrir ces « herbes folles » qui forment une biodiversité bien particulière au milieu du béton.

Participez à leur recensement pour mieux les connaître.

Sortie animée par la LPO Occitanie.

Prévoir chaussures de marche, vêtements adaptés à la météo.

Rdv : place de l’église

Informations et inscriptions (avant le 12 avril – 17h) Sortie Nature animée par la LPO Occitanie

Venez découvrir ces “herbes folles” qui forment une biodiversité bien particulière au milieu du béton. Participez à leur recensement pour mieux les connaître. +33 6 98 66 77 13 SORTIE NATURE

Contre un mur, au bord d’un trottoir ou sur quelques centimètres carrés de sol nu, des plantes se développent au cœur même de nos villes. Venez découvrir ces « herbes folles » qui forment une biodiversité bien particulière au milieu du béton.

Participez à leur recensement pour mieux les connaître.

Sortie animée par la LPO Occitanie.

Prévoir chaussures de marche, vêtements adaptés à la météo.

Rdv : place de l’église

Informations et inscriptions (avant le 12 avril – 17h) Jonquières

dernière mise à jour : 2022-04-06 par

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Jonquières Autres Lieu Jonquières Adresse Ville Jonquières lieuville Jonquières Departement Hérault

Jonquières Jonquières Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/jonquieres/

SORTIE NATURE Jonquières 2022-04-23 was last modified: by SORTIE NATURE Jonquières Jonquières 23 avril 2022 Hérault Jonquières

Jonquières Hérault