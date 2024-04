Sortie Nature Jeu de piste sur les Mahyses Saint-Benoît-sur-Loire, samedi 27 juillet 2024.

Sortie Nature Jeu de piste sur les Mahyses Saint-Benoît-sur-Loire Loiret

Samedi

– par le Conservatoire d’espaces naturels Centre Val de Loire

Petits et grands, venez réaliser ce jeu de piste grandeur nature sur les Mahyses ! Au programme, énigmes et activités sur la faune et la flore de ce site naturel préservé. L’animation se terminera par un goûter. 44 4 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-27 14:30:00

fin : 2024-07-27

Saint-Benoît-sur-Loire 45730 Loiret Centre-Val de Loire

L’événement Sortie Nature Jeu de piste sur les Mahyses Saint-Benoît-sur-Loire a été mis à jour le 2024-04-04 par OT SULLY-SUR-LOIRE