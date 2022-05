SORTIE NATURE “JE CONNAIS LES ANIMAUX DE CHEZ NOUS” Laval Laval Catégories d’évènement: Laval

Mayenne

SORTIE NATURE “JE CONNAIS LES ANIMAUX DE CHEZ NOUS” Laval, 11 mai 2022, Laval. SORTIE NATURE “JE CONNAIS LES ANIMAUX DE CHEZ NOUS” Laval

2022-05-11 15:00:00 – 2022-05-11 17:00:00

Laval Mayenne Apprends grâce à un quizz et une sortie sur le terrain à identifier et mieux connaître plusieurs mammifères de la Mayenne. Pratique:

Centre Initiation Nature – Bois de l’Huisserie – LAVAL

Tout public, enfant accompagné, à partir de 6 ans

Tarif 2€

Réservation obligatoire au 02 53 74 11 50

