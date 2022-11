Sortie Nature « INITIATION AU YOGA DU SON » Sassetot-le-Mauconduit Sassetot-le-Mauconduit Catégories d’évènement: Sassetot-le-Mauconduit

Sortie Nature « INITIATION AU YOGA DU SON » Sassetot-le-Mauconduit, 20 novembre 2022, Sassetot-le-Mauconduit. Sortie Nature « INITIATION AU YOGA DU SON »

Parking de l’église Sassetot-le-Mauconduit Seine-Maritime

2022-11-20 09:30:00 09:30:00 – 2022-11-20 Sassetot-le-Mauconduit

Seine-Maritime Sassetot-le-Mauconduit Dans le cadre du programme d’animation des Espaces Naturels Sensibles de la Seine-Maritime, l’Agglomération vous convie à une randonnée « Initiation au yoga du son ». Dimanche 20 novembre 2022 à 9h30

Rendez-vous au parking de l’église à Sassetot-le-Mauconduit.

Gratuit Réservation : https://www.seinemaritime.fr/mes-activites/sorties-nature/visites-ens.html enslittoral@seinemaritime.fr +33 2 32 81 68 70 https://www.seinemaritime.fr/mes-activites/sorties-nature/visites-ens.html Sassetot-le-Mauconduit

