Sortie nature – Identification des oiseaux par le chant Ponts-et-Marais, 23 juillet 2022, Ponts-et-Marais. Sortie nature – Identification des oiseaux par le chant

La Source Rue du Petit Marais Ponts-et-Marais Seine-Maritime Rue du Petit Marais La Source

2022-07-23 – 2022-07-23

Rue du Petit Marais La Source

Ponts-et-Marais

Seine-Maritime Ponts-et-Marais 4ème sortie nature autour des étangs de Bouvaincourt-sur-Bresle.

Parcours de 3 Km, pas de difficulté, des bancs sont à disposition pour le dernier Km.

Guide : Claude Pichard

claude.pichard@neuf.fr +33 6 77 36 86 81

Participation : 10€, dont 5€ versé à un centre accueillant des adultes en situation de handicap à Foucarmont.

