Sortie nature : identification des oiseaux Maison des Jeunes et de la Culture d’Olivet (MJC) Olivet, mercredi 22 mai 2024.

Sortie nature : identification des oiseaux Avec Olivier Lasbley, photographe animalier Mercredi 22 mai, 10h30 Maison des Jeunes et de la Culture d’Olivet (MJC) 5€ pour les adultes / enfants (-18ans) gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-22T10:30:00+02:00 – 2024-05-22T12:00:00+02:00

Fin : 2024-05-22T10:30:00+02:00 – 2024-05-22T12:00:00+02:00

Rencontrez les oiseaux d’Olivet !

Maison des Jeunes et de la Culture d'Olivet (MJC) 127 rue Marcel Belot, Olivet Olivet 45160 Loiret Centre-Val de Loire

Olivier Lasbley