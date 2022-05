Sortie nature : Histoires naturelles, contes et légendes de plantes Harfleur Harfleur Catégories d’évènement: Harfleur

Harfleur Seine-Maritime Sortie animée par Piano à Pouces Théâtre. Suivant une “rebouteuse”, histoires, légendes, superstitions s’entremêlent dans une balade contée, pour découvrir les secrets des “mauvaises” herbes et plein de choses amusantes à faire avec… Rendez-vous à la Ferme du Colmoulins (La Petite Surface), 56 rue Paul Doumer à Harfleur.

Sortie animée par Piano à Pouces Théâtre. Suivant une "rebouteuse", histoires, légendes, superstitions s'entremêlent dans une balade contée, pour découvrir les secrets des "mauvaises" herbes et plein de choses amusantes à faire avec… Rendez-vous à la Ferme du Colmoulins (La Petite Surface), 56 rue Paul Doumer à Harfleur.

Date : le dimanche 19 juin à 14h.

Réservation : https://www.seinemaritime.fr/mes-activites/sorties-nature/visites-ens.html

