Sortie nature « Hibou et compagnie »

2023-03-31 19:30:00 19:30:00 – 2023-03-31 21:30:00 21:30:00

Calvados Le Molay-Littry Qui sont les rapaces de notre région ? et savez-vous identifiez les rapaces nocturnes qui peuplent nos forêt et campagnes ? Nous vous donnerons les clés pour les différencier, reconnaitre les ululements et tout savoir de leur mode de vie. Présentation en salle et balade de 2km (2h30). Réservation obligatoire-places limitées Qui sont les rapaces de notre région ? et savez-vous identifiez les rapaces nocturnes qui peuplent nos forêt et campagnes ? Nous vous donnerons les clés pour les différencier, reconnaitre les ululements et tout savoir de leur mode de vie. Présentation en salle et balade de 2km (2h30). Réservation obligatoire-places limitées accueil@isigny-omaha-tourisme.fr +33 2 31 21 46 00 http://isigny-omaha-tourisme.com/ Isigny-Omaha

