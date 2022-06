Sortie nature : Guêpiers et rolliers des Alpilles

2022-06-12 – 2022-06-12 Balade facile qui vous permettra de partir à la découverte des guêpiers et rolliers. Laissez-vous éblouir par les couleurs hors normes de ces beaux oiseaux !

Sortie offerte par le Parc naturel régional des Alpilles avec Provence Rando Balade ornithologique pour découvrir le guêpier et le rollier des Alpilles.

