Sortie nature greffier un pommier Ascarat, vendredi 16 février 2024.

Sortie organisée par le CPIE Pays Basque et animée par Alain Borda, technicien de l’environnement et Mattin Errecart, producteur amateur. Dans le verger, on vous parle de variétés anciennes de pommiers. Vous êtes initiés aux techniques de culture des fruitiers et vous repartez avec l’arbre que vous avez greffé. Prévoir casse-croûte, eau, chaussures de marche (pas de semelles lisses), vêtements chauds.

Mairie

Ascarat 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cpie.pays.basque@orange.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-16 09:00:00

fin : 2024-02-16 13:00:00



