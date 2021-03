La Forêt-Fouesnant La Forêt-Fouesnant Finistère, La Forêt-Fouesnant Sortie nature : grande marée La Forêt-Fouesnant Catégories d’évènement: Finistère

La Forêt-Fouesnant Finistère Comprendre la mer pour mieux pêcher.

Dans le jardin des marées, vous découvrirez la vie cachée des fruits de mer. Sortie conseillée à partir de 6 ans. Durée : 2h00. Réservations obligatoires à l’office de tourisme de La Forêt-Fouesnant. accueil@foret-fouesnant-tourisme.com +33 2 98 51 42 07 http://www.foret-fouesnant-tourisme.com/ Comprendre la mer pour mieux pêcher.

