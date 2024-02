SORTIE NATURE GOÛTER LA FORÊT ET REPAS AVEC DES PLANTES FORESTIÈRES avenue de la Blies Sarreguemines, dimanche 14 avril 2024.

Dimanche

Sortie animée par Michel Greff, naturaliste et animateur-nature.

Vivez une expérience gustative unique lors d’une agréable marche en forêt, se terminant par un repas préparé avec des plantes forestières.

De nombreuses espèces de la flore forestière viennent de démarrer leur croissance végétative et certaines parmi elles fleurissent déjà. Venez ainsi goûter les feuilles naissantes de certains arbres délicieuses en salade, sentir les aiguilles de conifères permettant de faire des tisanes médicinales et admirer les premières fleurs.

En point d’orgues de la sortie, vous aurez la joie d’admirer une magnifique station d’ail des ours et autre aspérule odorante, dont vous apprendrez les bienfaits multiples et l’utilisation culinaire.

À la fin de la sortie, rendez-vous au Restaurant de la Piscine Chez Léon, pour un repas convivial réalisé avec des plantes de la forêt.

Au menu (possibilité de choisir un menu végétarien), hors boissons :

– Saumon fumé au fromage frais à l’ail des ours.

– Sorbet à l’aspérule odorante (waldi).

– Suprême de volaille sauce aux girolles, buwesptâzle à la ciboulette sauvage et légumes du jardin, sauce crème à l’ail des ours, pommes de terre rissolées à l’ail des ours.

– Panna cotta au miel de la forêt et aux épines des grands sapins du Sitterswald , violette.

Réservation auprès de l’Office de Tourisme ou en ligne via https://reservation.sarreguemines-tourisme.com/billetterie-en-ligne.html

Dans la limite des places disponibles.Tout public

25 EUR.

avenue de la Blies Passerelle du centre nautique

Sarreguemines 57200 Moselle Grand Est contact@sarreguemines-tourisme.com

