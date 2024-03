Sortie nature Goustranville, samedi 20 avril 2024.

Sortie nature Goustranville Calvados

Profitez de cette sortie nature pour vous ressourcer, et appréciez la richesse de la faune et de la flore présentes dans les marais. Participez à l’inauguration du rucher communal et apprenez en plus sur l’apiculture naturelle.

Les enfants doivent être obligatoirement accompagnés d’un adulte.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-20 13:45:00

fin : 2024-04-20 17:00:00

Le Plain Lugan

Goustranville 14430 Calvados Normandie amdives14@gmail.com

