Golbey Vosges RDV devant le centre culturel à 14h00 : Sortie Nature

Sorties « découverte des plantes comestibles, médicinales et locales » : Reconnaissance, récolte et utilisation de ces plantes sauvages seront au programme avec la possibilité d’aborder d’autres thèmes santé au naturel. Sortie encadrée par Sébastien Hermann, naturopathe.

Tarif : 5 euros +33 3 29 31 43 77

