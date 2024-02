SORTIE NATURE FRUITS SAUVAGES ET FRUITS OUBLIÉS avenue de la Blies Sarreguemines, dimanche 27 octobre 2024.

SORTIE NATURE FRUITS SAUVAGES ET FRUITS OUBLIÉS avenue de la Blies Sarreguemines Moselle

Dimanche

Sortie animée par Michel Greff, naturaliste et animateur-nature.

Connaissez-vous tous les fruits sauvages comestibles de la forêt ?

Le Cynorrhodon, au délicieux goût acidulé, est ainsi une véritable bombe de vitamines. La cenelle, quant à elle, au léger goût d’avocat, est sédative et agit puissamment sur le coeur.

Les fruits « oubliés » ont également de nombreuses vertus. La nèfle et la corme, par exemple, ont ainsi une grande valeur nutritionnelle et des propriétés médicinales reconnues.

Venez rencontrer tous ces fruits et bien d’autres encore, lors d’une agréable marche en forêt, sous les couleurs féeriques de l’automne. Vous apprendrez aussi à reconnaître les fruits toxiques de la forêt.

Une liste de recettes à base des fruits sauvages de la forêt vous sera gracieusement communiquée.

Inscription obligatoire à l’Office de Tourisme ou via https://reservation.sarreguemines-tourisme.com/billetterie-en-ligne.html

Dans la limite des places disponibles.Tout public

8 EUR.

Début : 2024-10-27 14:00:00

fin : 2024-10-27 17:00:00

avenue de la Blies Forêt du Sitterswald

Sarreguemines 57200 Moselle Grand Est contact@sarreguemines-tourisme.com

