Deux-Sèvres Fontenille-Saint-Martin-d’Entraigues EUR Sortie nature : Formez-vous aux orchidées avec Deux-Sèvres Nature Environnement le dimanche 21 mai à 9h30 à Fontenille-Saint-Martin-d’Entraigues. Venez apprendre à identifier les différentes espèces d’orchidées des Deux-Sèvres. La matinée sera consacrée à une formation en salle puis une mise en pratique sur le terrain l’après-midi. Prévoir chaussures de randonnées et pique-nique pour le midi. Contact : DSNE, SFO, Jean-Claude Jude, jc.jude@wanadoo.fr, 05 49 32 03 24. Sortie nature : Formez-vous aux orchidées avec Deux-Sèvres Nature Environnement le dimanche 21 mai à 9h30 à Fontenille-Saint-Martin-d’Entraigues. Contact : DSNE, SFO, Jean-Claude Jude, jc.jude@wanadoo.fr, 05 49 32 03 24. +33 5 49 32 03 24 Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle Aquitaine Fontenille-Saint-Martin-d’Entraigues

dernière mise à jour : 2023-02-25 par

