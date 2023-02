Sortie nature : Formez-vous aux Libellules avec Deux-Sèvres Nature Environnement Séligné Séligné Catégories d’Évènement: Deux-Sèvres

Deux-Sèvres Séligné EUR Sortie nature : Formez-vous aux Libellules avec Deux-Sèvres Nature Environnement le samedi 3 juin à 10h, Boutonne médiane, détails fournis lors de l’inscription. Sortie de formation sur le terrain à la reconnaissance des 2 cortèges d’espèces présents sur la vallée de la Boutonne : celui des zones humides (sur un communal) et de la rivière Boutonne. Contact : DSNE, V. Le Boullec, contact@dsne.org, 05 49 73 37 36. Sortie nature : Formez-vous aux Libellules avec Deux-Sèvres Nature Environnement le samedi 3 juin à 10h, Boutonne médiane, détails fournis lors de l’inscription. Contact : DSNE, V. Le Boullec, contact@dsne.org, 05 49 73 37 36. Séligné

