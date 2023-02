Sortie nature – Formez-vous au recensement des mares, 19 avril 2023, Bressuire .

Sortie nature – Formez-vous au recensement des mares

Bressuire Deux-Sevres

2023-04-19 – 2023-04-19

Bressuire

Deux-Sevres

EUR Rejoignez-nous pour participer au recensement et à la caractérisation des mares en Deux-Sèvres. Ces presque 20 000 mares recensées en Deux-Sèvres constituent un lieu de vie indispensable à de nombreuses espèces. Après une présentation et prise en main de la plateforme, nous irons vérifier leur présence et les caractériser en groupe. Détails fournis lors de l’inscription.

+33 6 31 56 78 23

