Sortie nature – Formez-vous au papillon de nuit avec DSNE, 14 septembre 2023, Bressuire .

Sortie nature – Formez-vous au papillon de nuit avec DSNE

Le Petit Cruhé Bressuire Deux-Sevres

2023-09-14 20:30:00 – 2023-09-14

Bressuire

Deux-Sevres

EUR Soirée de découverte et d’observation des Papillons de Nuit. Groupe méconnu et pourtant si présent et nombreux autour de nous.

Prévoir lampe et tenue chaude. Sortie annulée si temps pluvieux.

+33 6 75 87 31 06 Association Détours dans l’eau

Bressuire

