Sortie nature "Forêt sauvage" 2021-10-23 09:30:00 – 2021-10-23 12:00:00

Poligny Jura Poligny EUR RENDEZ-VOUS samedi 23 octobre 2021 à 9h30 et 12h00. Sortie nature en forêt de Poligny, réalisée dans le cadre des 7 Atlas de la Biodiversité Communale en cours sur le territoire de la CCAPS. S’inscrire directement auprès de la LPO : 06 98 95 45 13 – franche-comte@lpo.fr (le lieu de rendez-vous vous sera donné lors de votre inscription) franche-comte@lpo.fr +33 6 98 95 45 13 RENDEZ-VOUS samedi 23 octobre 2021 à 9h30 et 12h00. Sortie nature en forêt de Poligny, réalisée dans le cadre des 7 Atlas de la Biodiversité Communale en cours sur le territoire de la CCAPS. S’inscrire directement auprès de la LPO : 06 98 95 45 13 – franche-comte@lpo.fr (le lieu de rendez-vous vous sera donné lors de votre inscription) dernière mise à jour : 2021-10-12 par

