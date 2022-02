Sortie nature – Forêt résiliente Frasne Frasne Catégories d’évènement: Doubs

Frasne Doubs Frasne EUR 0 0 Animé par le CPIE du Haut-Doubs.

La forêt est un très bon exemple de milieu naturel autonome capable de se gérer seul. Elle est également très sollicitée pour la porduction de bois, la chasse, la cueillette, les promenades… exsiste-t-il encore des forêts sauvages en France ? Comment en préserver l’équilibre ? Quels sont les êtres vivants indispensables à sa survie ? Autant de questions qui trouveront une réponse lors de cette sortie.

