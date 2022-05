Sortie nature : Flore et insectes Loyat Loyat Catégories d’évènement: Loyat

En queue du lac au Duc se compose une mosaïque de milieux humides : forêt, prairies, ruisseau. Chacun de ces habitats se caractérise par une végétation particulière et accueille une diversité d'insectes très intéressante pour les baladeurs curieux : libellules, papillons, coléoptères… nLes baux de Caulnes sont situé à l'extrémité nord du Lac au Duc, à 10 km de Ploërmel. Ce site est caractérisé par la présence de l'eau durant une grande partie de l'année. La réalisation d'un aménagement piétonnier a permis l'accès à cette zone humide. Un ancien méandre de l'Yvel abrite, lors du retrait des eaux en automne, des espèces végétales uniques dans le Morbihan, le Coléanthe délicat et la Gratiole officinale. Quantités de batraciens profitent de ces prairies humides, sous l'œil intéressé de nombreux hérons. nSortie à 14h. Inscription auprès de la réserve naturelle des marais de Séné. reservenaturelle@sene.com +33 2 97 66 92 76 http://www.reservedesene.bzh/

