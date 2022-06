Sortie nature : flore des berges de la Somme Amiens, 31 juillet 2022, Amiens.

Sortie nature : flore des berges de la Somme

95, Rue Voyelle Amiens Somme

2022-07-31 10:00:00 – 2022-07-31 12:00:00

Amiens

Somme

Sabine Robin vous propose une sortie à la découverte de la flore particulière des bords du fleuve : une explosion de couleurs, une diversité remarquable, des plantes médicinales et des poisons, des plantes alimentaires, des condiments, et toujours des contes et des légendes, dans un cadre exceptionnel !

Rendez-vous devant le Pré-Porus , 95 rue Voyelle à Amiens le dimanche 31 juillet à 10h.

Durée 1h30 à 2h.

Participation consciente: c’est vous qui décidez du prix de la sortie.

Inscription indispensable au 06 95 38 28 28

