Sortie nature famille – Bain de forêt, 20 juillet 2022, .

Sortie nature famille – Bain de forêt

2022-07-20 – 2022-07-20

EUR Une matinée reliée à la nature avec Odrey Gaïa Happiness pour t’offrir un Bain de Forêt en famille dans la Vallée de Villé adapté aux enfants.

Nous irons à la rencontre de nos 5 sens en forêt, rentrerons dans des moments de relaxation en forêt, nous irons explorer nos ressentis avec le monde de la forêt, nous pourrons également explorer l’earthing : la marche pieds nus !

C’est ouvert à tous les amoureux de la nature ou ceux qui souhaitent la découvrir autrement. Ce n’est pas une sortie botanique mais un moment de calme et de sérénité baigné par les énergies de la forêt et de la Terre, des arbres, des végétaux et des animaux qui s’y trouvent

Lors des sorties sylvothérapie vous aurez également l’occasion d’être accompagné par les vibrations du tambour ! Collation à la fin du Bain de Forêt.

Une matinée reliée à la nature avec Odrey Gaïa Happiness pour t’offrir un Bain de Forêt en famille dans la Vallée de Villé adapté aux enfants.

Nous irons à la rencontre de nos 5 sens en forêt, rentrerons dans des moments de relaxation en forêt, nous irons explorer nos ressentis avec le monde de la forêt, nous pourrons également explorer l’earthing : la marche pieds nus !

C’est ouvert à tous les amoureux de la nature ou ceux qui souhaitent la découvrir autrement. Ce n’est pas une sortie botanique mais un moment de calme et de sérénité baigné par les énergies de la forêt et de la Terre, des arbres, des végétaux et des animaux qui s’y trouvent

Lors des sorties sylvothérapie vous aurez également l’occasion d’être accompagné par les vibrations du tambour ! Collation à la fin du Bain de Forêt.

dernière mise à jour : 2022-05-05 par