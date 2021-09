Chatillon-sur-loire L'île à Gaston Châtillon-sur-Loire Sortie Nature : fabrique un panier sur l’île à Gaston L’île à Gaston Chatillon-sur-loire Catégorie d’évènement: Châtillon-sur-Loire

Envie d’un panier pour aller aux champignons ? Le conservatoire d’espaces naturels Centre – Val de Loire organise une sortie nature intitulée “fabrique un panier sur l’île à Gaston”. Au programme : initiation aux gestes de la vannerie avec les saules des vanniers plantés il y a 90 ans par Gaston Durand. Inscription avant le 1er octobre midi au 02 38 59 97 29 Réservation obligatoire avec 10 participants maximum.

Voir https://www.cen-centrevaldeloire.org/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-02T14:00:00 2021-10-02T16:00:00

