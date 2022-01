Sortie nature – Fabrication de jouets buissonniers Tréfumel Tréfumel Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Tréfumel

Sortie nature – Fabrication de jouets buissonniers Tréfumel, 16 août 2022, Tréfumel. Maison des Faluns Lieu-dit Carmeroc Tréfumel

2022-08-16 14:30:00 – 2022-08-16 17:00:00 Maison des Faluns Lieu-dit Carmeroc

Tréfumel Côtes d’Armor Tréfumel Un peu d’habileté, de la patience et de l’imagination, ça va siffler, claquer et voler. Balade champêtre idéale en famille ! Organisé par la Maison des Faluns.

Lieux de départ donné au moment de la réservation. Réservation obligatoire maisondesfaluns@dinan-agglomeration.fr +33 2 96 87 00 40

Lieux de départ donné au moment de la réservation. Réservation obligatoire Maison des Faluns Lieu-dit Carmeroc Tréfumel

