EUR 0 0 Le Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine organise une sortie Nature et un chantier de bénévole à Mendive et Lecumberry.

La journée débutera le matin par une petite collation pour se réchauffer puis par une animation sur les zones humides d’Iraty qui regorgent de biodiversité.

Au programme : observation d’indices de présence de Loutre d’Europe et de Desman des Pyrénées, observation de l’avifaune des cours d’eau, reproduction de la Grenouille rousse, relevé de pièges photos et vidéos, découverte des tourbières et autres zones humides …

Après un pique nique au chaud dans le chalet de Cize, la journée se poursuivra l’après-midi par un petit chantier de restauration d’un petit exclos (mise en défens) sur la superbe et vaste tourbière du col de Sourzay.

Tout public à partir de 8 ans

