Sortie nature et patrimoine sur l’Artzamendi Itxassou Itxassou Catégories d’évènement: Itxassou

Pyrénées-Atlantiques

Sortie nature et patrimoine sur l’Artzamendi Itxassou, 7 octobre 2022, Itxassou. Sortie nature et patrimoine sur l’Artzamendi Itxassou

2022-10-07 09:00:00 – 2022-10-07 16:00:00

Itxassou Pyrénées-Atlantiques Itxassou 5 5 EUR Distance 5km, 300m de dénivelé. Rdv au fronton. Distance 5km, 300m de dénivelé. Rdv au fronton. Distance 5km, 300m de dénivelé. Rdv au fronton. otpb

Itxassou

dernière mise à jour : 2022-02-15 par

Détails Catégories d’évènement: Itxassou, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Itxassou Adresse Ville Itxassou lieuville Itxassou Departement Pyrénées-Atlantiques

Itxassou Itxassou Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/itxassou/

Sortie nature et patrimoine sur l’Artzamendi Itxassou 2022-10-07 was last modified: by Sortie nature et patrimoine sur l’Artzamendi Itxassou Itxassou 7 octobre 2022 Itxassou Pyrénées-Atlantiques

Itxassou Pyrénées-Atlantiques