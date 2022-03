Sortie nature et patrimoine Les Betizu, les vaches sauvages du Pays Basque Itxassou Itxassou Catégories d’évènement: Itxassou

Itxassou Pyrénées-Atlantiques Itxassou 3 3 EUR Avec un naturaliste du CPIE Pays Basque.

Savez-vous qu’au Pays Basque il existe encore des vaches sauvages ? Durant une balade au Mondarrain, nous ferons connaissance avec cette espèce au caractère imprévisible. Nous essaierons d’observer ces emblématiques bovins sauvages de nos montagnes. Prévoir casse-croûte, eau, chaussures de montagne, vêtements chauds. Rdv à 9h à la mairie d’Itxassou. Retour 17h au même endroit. Inscription obligatoire. Avec un naturaliste du CPIE Pays Basque.

