LE LONG DE LA LUCELLE ET DE SES AFFLUENTS – Sortie guidée par Roland Vogel Sur inscription uniquement au 03 89 40 45 96 (téléphone avec répondeur) : Nombre de participants limité Rendez-vous: à 8h30 au parking du Centre Européen de Rencontres de Lucelle pour un covoiturage de 5 minutes. Descriptif: Découverte de la petite rivière frontière entre le Jura alsacien et la Suisse, et du domaine de l'ancienne abbaye de Lucelle avec ses métairies, moulins, château ruiné, prieuré et musée du Löwenburg. Parcours vallonné de 8 km (dénivelé + 100 m) dans le Jura suisse , sur sentiers et chemins carrossables. Prévoir pièce d'identité

