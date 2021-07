Le Hinglé Le Hinglé Côtes-d'Armor, Le Hinglé Sortie nature et festive Le Hinglé Le Hinglé Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Le Hinglé

Sortie nature et festive Le Hinglé, 18 juillet 2021-18 juillet 2021, Le Hinglé. Sortie nature et festive 2021-07-18 – 2021-07-18

Le Hinglé Côtes d’Armor Le Hinglé Pour se retrouver après ces longs mois, trois ateliers du Comité

Hinglézien d’Animation Culturelle (CHAC) ont concocté un

après-midi de découverte en musique le dimanche 18 juillet

2021 à partir de 14h30 en extérieur. Au programme:

*Un atelier poterie (cuisson raku, technique japonaise d’enfumage)

*Une marche découverte sur un des circuits en préparation

dans le cadre du parcours d’interprétation du patrimoine « Sous nos pas, le granit ». Cette marche de 6 kms (1h30) ne comporte pas de difficulté particulière et sera accompagnée.

*Concert par le groupe de musiciens GHAMES Participation gratuite Infos et réservations: Inscriptions pour la marche :

02 96 83 60 62 ; 02 96 83 54 85 ; 02 96 83 58 55

