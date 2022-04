Sortie nature et découverte : « A la découverte de la flore » La Chapelle-sur-Loire La Chapelle-sur-Loire Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

2022-05-11 – 2022-05-11

La Chapelle-sur-Loire Indre-et-Loire 9 EUR Traversée de la Loire sur un bateau traditionnel afin de découvrir la forêt ligérienne du Bois Chétif et ses plantes. Traversée de la Loire sur un bateau traditionnel afin de découvrir la forêt ligérienne du Bois Chétif et ses plantes. contact@bateliersdesventsdgalerne.fr +33 6 65 66 12 77 http://www.bateliersdesventsdgalerne.fr/ Traversée de la Loire sur un bateau traditionnel afin de découvrir la forêt ligérienne du Bois Chétif et ses plantes. pixabay

