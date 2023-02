Sortie Nature et Atelier : Un gîte pour la Dame Blanche Lieu-dit Soulice Cérilly Catégories d’Évènement: Allier

Cérilly

Sortie Nature et Atelier : Un gîte pour la Dame Blanche Lieu-dit Soulice, 8 mars 2023, Cérilly . Sortie Nature et Atelier : Un gîte pour la Dame Blanche Camping La p’Thite Marmande Lieu-dit Soulice Cérilly Allier Lieu-dit Soulice Camping La p’Thite Marmande

2023-03-08 14:45:00 14:45:00 – 2023-03-08 18:00:00 18:00:00

Lieu-dit Soulice Camping La p’Thite Marmande

Cérilly

Allier Partagez un moment en famille à la découverte des rapaces nocturnes de notre région et participez à la construction d’un nichoir pour les chouettes effraies.

À l’occasion de la Nuit de la Chouette, en partenariat avec la LPO. +33 7 69 67 37 32 https://lapthitemarmande.fr/contacts/ Lieu-dit Soulice Camping La p’Thite Marmande Cérilly

dernière mise à jour : 2023-02-02 par

Détails Catégories d’Évènement: Allier, Cérilly Autres Lieu Cérilly Adresse Cérilly Allier Lieu-dit Soulice Camping La p'Thite Marmande Ville Cérilly lieuville Lieu-dit Soulice Camping La p'Thite Marmande Cérilly Departement Allier

Cérilly Cérilly Allier https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cerilly /

Sortie Nature et Atelier : Un gîte pour la Dame Blanche Lieu-dit Soulice 2023-03-08 was last modified: by Sortie Nature et Atelier : Un gîte pour la Dame Blanche Lieu-dit Soulice Cérilly 8 mars 2023 Allier Camping La p'Thite Marmande Lieu-dit Soulice Cérilly Allier Lieu-dit Soulice Cérilly

Cérilly Allier