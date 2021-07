Métabief Métabief Doubs, Métabief Sortie nature – espace naturel sensible : le mont d’or Métabief Métabief Catégories d’évènement: Doubs

Métabief

Sortie nature – espace naturel sensible : le mont d’or Métabief, 13 juillet 2021-13 juillet 2021, Métabief. Sortie nature – espace naturel sensible : le mont d’or 2021-07-13 – 2021-07-13

Métabief Doubs Lieu de RV précisé à l’inscription – Prévoir chaussures et vêtements adaptés.

Un grand bol d’air sur les crêtes du Mont d’Or, pour lire le paysage et découvrir les espèces animales et végétales qui peuplent les falaises et pelouses d’altitude .

Accès libre, réservation indispensable. infos@maisondelareserve.fr +33 3 81 69 35 99 http://www.maisondelareserve.fr/ Lieu de RV précisé à l’inscription – Prévoir chaussures et vêtements adaptés.

Un grand bol d’air sur les crêtes du Mont d’Or, pour lire le paysage et découvrir les espèces animales et végétales qui peuplent les falaises et pelouses d’altitude .

Accès libre, réservation indispensable. dernière mise à jour : 2021-06-23 par

Détails Catégories d’évènement: Doubs, Métabief Étiquettes évènement : Autres Lieu Métabief Adresse Ville Métabief lieuville 46.76872#6.27617