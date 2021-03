Bagnoles de l'Orne Normandie Bagnoles de l'Orne Normandie Bagnoles de l'Orne Normandie, Orne Sortie Nature: équilibre forêt gibier Bagnoles de l'Orne Normandie Catégories d’évènement: Bagnoles de l'Orne Normandie

Orne

Sortie Nature: équilibre forêt gibier, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Bagnoles de l'Orne Normandie. Sortie Nature: équilibre forêt gibier 2021-09-18 14:30:00 – 2021-09-18 17:00:00 Place du Marché Office de Tourisme de Bagnoles de l’Orne

Bagnoles de l’Orne Normandie Orne Bagnoles de l’Orne Normandie Les grands animaux de la forêt des Andaines : mode de vie, incidence sur la forêt, la chasse.

Venez découvrir les grands animaux de la forêt des Andaines (cerf – chevreuil – sanglier), leur impact sur la

forêt et ses environs, l’exercice de la chasse.

Départ de l’Office de Tourisme

Durée : 2H-2H30

Minimum : 5 personnes

Maximum : 25 personnes (ou selon contraintes sanitaires en vigueur)

Ouvert à tous

Réservation obligatoire avant 17h30 la veille

