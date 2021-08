Bagnoles de l'Orne Normandie Bagnoles de l'Orne Normandie Bagnoles de l'Orne Normandie, Orne Sortie Nature: Equilibre forêt gibier Bagnoles de l’Orne Normandie Bagnoles de l'Orne Normandie Catégories d’évènement: Bagnoles de l'Orne Normandie

Sortie Nature: Equilibre forêt gibier 2021-09-18 14:30:00 – 2021-09-18 16:30:00 Place du Marché Office de Tourisme de Bagnoles de l'Orne

Bagnoles de l'Orne Normandie Orne

Bagnoles de l’Orne Normandie Orne Venez découvrir les grands animaux de la forêt des Andaines (cerf – chevreuil – sanglier) : leur mode de vie, leur impact sur la forêt et ses environs, l’exercice de la chasse… Accompagnée et commentée par Romuald Heslot, technicien forestier de l’ONF.

Durée : 2h00-2h30

Réservation obligatoire avant 17h30 la veille.

Bagnoles de l'Orne Normandie
Place du Marché Office de Tourisme de Bagnoles de l'Orne
Bagnoles de l'Orne Normandie