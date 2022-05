Sortie nature : Entre terre et mer

2022-07-07 – 2022-07-07 Sortie nature animée par la LPO Normandie. Venez découvrir la biodiversité spécifique d’une valleuse typique du littoral Seinomarin. Rendez-vous au parking des trois menhirs, route du moulin au Tilleul.

Date : le jeudi 7 juillet à 10h.

