[Sortie nature] Entre sentier du littoral et zone humide
Sainte-Marguerite-sur-Mer

Seine-Maritime

[Sortie nature] Entre sentier du littoral et zone humide
Sainte-Marguerite-sur-Mer, 5 février 2023

2023-02-05 14:30:00 – 2023-02-05 16:30:00

Balade de 3km sur le sentier du littoral et à travers l'ENS (Espace naturel sensible) du Cap d'Ailly pour découvrir les falaises, le bois humide, la faune et la flore présentes sur ce site. Rendez-vous parking du phare d'Ailly à Sainte-Marguerite-sur-Mer.

