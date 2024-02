[Sortie nature] Entre mares et bois Rue du Champ de Courses Rouxmesnil-Bouteilles, mercredi 6 mars 2024.

[Sortie nature] Entre mares et bois Rue du Champ de Courses Rouxmesnil-Bouteilles Seine-Maritime

Paysages / mares et Amphibiens / Bois, faune et flore

Au cœur de Rouxmesnil-Bouteilles, participez à cette balade Nature entre mares et bois et découvrez la faune et la flore de ces paysages protégés.

Prévoir chaussures adaptées à la marche et à la météo.

Réservation obligatoire.

Paysages / mares et Amphibiens / Bois, faune et flore

Au cœur de Rouxmesnil-Bouteilles, participez à cette balade Nature entre mares et bois et découvrez la faune et la flore de ces paysages protégés.

Prévoir chaussures adaptées à la marche et à la météo.

Réservation obligatoire. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-06 14:00:00

fin : 2024-03-06 17:00:00

Rue du Champ de Courses RDV parking de la Mairie

Rouxmesnil-Bouteilles 76370 Seine-Maritime Normandie contact@dieppetourisme.com

L’événement [Sortie nature] Entre mares et bois Rouxmesnil-Bouteilles a été mis à jour le 2024-02-03 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie