Vendée

SORTIE NATURE ENTRE DUNES ET VASIÈRES L'Aiguillon-la-Presqu'île, 12 avril 2023, L'Aiguillon-la-Presqu'île

2023-04-12 – 2023-04-12 L’Aiguillon-la-Presqu’île

Vendée L’Aiguillon-la-Presqu’île Balade guidée à la découverte des richesses faunistiques et floristiques de la Pointe de l’Aiguillon. Nous irons entre autres à la rencontre de la Gorgebleue à miroir.

En partenariat avec la Communauté de Communes du Sud Vendée Littoral et le Parc Naturel Régional du Marais Poitevin. Rendez-vous au parking de la Pointe de l’Aiguillon. Balade découverte des richesses naturelles de la Pointe de l’Aiguillon. info@sudvendeelittoral.com +33 2 51 56 37 37 L’Aiguillon-la-Presqu’île

