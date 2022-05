SORTIE NATURE ENS : VIES INVISIBLES DES ÉTANGS DU LITTORAL Montagnac, 15 mai 2022, Montagnac.

SORTIE NATURE ENS : VIES INVISIBLES DES ÉTANGS DU LITTORAL Montagnac

2022-05-15 – 2022-05-15

Montagnac Hérault

Gratuit – Sans inscription

Vies invisibles des étangs du littoral

le 15/05/2022 de 14hà 17h – MONTAGNAC – Domaine de Bessilles – à partir de 4 ans

Lieu de rdv : Rendez-vous au domaine de Bessilles, information sur place.

Avec le panorama qu’offre le domaine de Bessilles sur l’étang de Thau venez profitez du stand de découverte sur la faune et la flore de la lagune à première vue invisible.

Avec l’Association LABELBLEU – coordonnées : 06 78 07 86 48 – coralie.pagezy@educ-envir.org

Montagnac

dernière mise à jour : 2022-05-03 par