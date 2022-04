SORTIE NATURE ENS : NOS PARTENAIRES LES ABEILLES, 23 avril 2022, .

SORTIE NATURE ENS : NOS PARTENAIRES LES ABEILLES

2022-04-23 14:00:00 – 2022-04-23 17:00:00

Gratuit – Sans inscription

Nos partenaires les abeilles

le 23/04/2022 de 14h à 17h- Neffies – à partir de 6ans

Point de rdv : Ferme de la Bartassière – Av. de la Resclauze, 34320 Neffiès

Cheminons avec les abeilles et faisons connaissance avec les plantes mellifères : en détective naturaliste, retrouvons la biodiversité nécessaire à la pollinisation.

Infos complémentaires : Prévoir vêtements et chaussures adaptés – eau et protection solaire

Avec CIVAM Racines 34 et Art Bio – coordonnées : 06 09 49 32 91 – labartassiere@gmail.com

Vous ne voulez rien manquer de notre programmation, notre actualité : inscrivez-vous à notre newsletter en quelques clics sur notre site internet : http://domainederestinclieres.herault.fr

(Bandeau bas de page du site internet)

Découvrez le Domaine de Restinclières – Prades -le-Lez:

LES + DU DOMAINE DE RESTINCLIERES

240 hectares d’Espaces Naturel Sensible (ENS)

Ouverture 7j/7

Parking gratuit

Aire de jeux

Aires de pique-nique

Divers sentiers de randonnées et de balades

Accès libre et gratuit à tous les équipements

Des animations toutes l’année

Gratuit – Sans inscription

Nos partenaires les abeilles

le 23/04/2022 de 14h à 17h- Neffies – à partir de 6ans

Point de rdv : Ferme de la Bartassière – Av. de la Resclauze, 34320 Neffiès

Cheminons avec les abeilles et faisons connaissance avec les plantes mellifères : en détective naturaliste, retrouvons la biodiversité nécessaire à la pollinisation.

Infos complémentaires : Prévoir vêtements et chaussures adaptés – eau et protection solaire

Avec CIVAM Racines 34 et Art Bio – coordonnées : 06 09 49 32 91 – labartassiere@gmail.com

Vous ne voulez rien manquer de notre programmation, notre actualité : inscrivez-vous à notre newsletter en quelques clics sur notre site internet : http://domainederestinclieres.herault.fr

(Bandeau bas de page du site internet)

Découvrez le Domaine de Restinclières – Prades -le-Lez:

LES + DU DOMAINE DE RESTINCLIERES

240 hectares d’Espaces Naturel Sensible (ENS)

Ouverture 7j/7

Parking gratuit

Aire de jeux

Aires de pique-nique

Divers sentiers de randonnées et de balades

Accès libre et gratuit à tous les équipements

Des animations toutes l’année

dernière mise à jour : 2022-03-21 par