SORTIE NATURE ENS : LES INSECTES DES GARRIGUES ET NOUS Viols-le-Fort, 30 avril 2022, Viols-le-Fort.

SORTIE NATURE ENS : LES INSECTES DES GARRIGUES ET NOUS Viols-le-Fort

2022-04-30 20:00:00 – 2022-04-30 23:00:00

Viols-le-Fort Hérault Viols-le-Fort

Gratuit – Sur inscription auprès de l’association qui anime (coordonnées plus bas)

Les insectes des garrigues et nous

le 30/04/2022 de 14h à 17h et de 20h à 23h – Domaine de Roussières – Viols le fort – à partir de 7 ans

Lieu de rdv : Parking du domaine de Roussières à Viols le Fort

De l’activité des insectes le jour à leur activité nocturne : l’invisible est sous nos yeux !

Infos complémentaires : Prévoir vêtements et chaussures adaptés – eau et protection solaire – lampe de poche et un pique-nique

Avec la société d’horticulture et d’histoire naturelle de l’Hérault (shhnh) – coordonnées : 04 67 99 05 36 – contact@s2hnh.org

Vous ne voulez rien manquer de notre programmation, notre actualité : inscrivez-vous à notre newsletter en quelques clics sur notre site internet : http://domainederestinclieres.herault.fr

(Bandeau bas de page du site internet)

Découvrez le Domaine de Restinclières – Prades -le-Lez:

LES + DU DOMAINE DE RESTINCLIERES

240 hectares d’Espaces Naturel Sensible (ENS)

Ouverture 7j/7

Parking gratuit

Aire de jeux

Aires de pique-nique

Divers sentiers de randonnées et de balades

Accès libre et gratuit à tous les équipements

Des animations toutes l’année

Gratuit – Sur inscription auprès de l’association qui anime (coordonnées plus bas)

Les insectes des garrigues et nous

le 30/04/2022 de 14h à 17h et de 20h à 23h – Domaine de Roussières – Viols le fort – à partir de 7 ans

Lieu de rdv : Parking du domaine de Roussières à Viols le Fort

De l’activité des insectes le jour à leur activité nocturne : l’invisible est sous nos yeux !

Infos complémentaires : Prévoir vêtements et chaussures adaptés – eau et protection solaire – lampe de poche et un pique-nique

Avec la société d’horticulture et d’histoire naturelle de l’Hérault (shhnh) – coordonnées : 04 67 99 05 36 – contact@s2hnh.org

Vous ne voulez rien manquer de notre programmation, notre actualité : inscrivez-vous à notre newsletter en quelques clics sur notre site internet : http://domainederestinclieres.herault.fr

(Bandeau bas de page du site internet)

Découvrez le Domaine de Restinclières – Prades -le-Lez:

LES + DU DOMAINE DE RESTINCLIERES

240 hectares d’Espaces Naturel Sensible (ENS)

Ouverture 7j/7

Parking gratuit

Aire de jeux

Aires de pique-nique

Divers sentiers de randonnées et de balades

Accès libre et gratuit à tous les équipements

Des animations toutes l’année

Viols-le-Fort

dernière mise à jour : 2022-03-22 par