SORTIE NATURE ENS : LE JEU DES ALTERNATIVES ZÉRO DÉCHET Cazouls-lès-Béziers, 14 mai 2022, Cazouls-lès-Béziers.

SORTIE NATURE ENS : LE JEU DES ALTERNATIVES ZÉRO DÉCHET Cazouls-lès-Béziers

2022-05-14 15:00:00 – 2022-05-14 18:00:00

Cazouls-lès-Béziers Hérault Cazouls-lès-Béziers

Gratuit – Sans inscription

Le jeu des alternatives Zéro Déchet

le 14/05/2022 de 15hà 18h – CAZOULS-LES-BEZIERS – Savignac

Lieu de rdv : Parking base de loisir de Savignac

Au bord de l’eau, rencontrez nos animatrices Zéro Déchet, jouez, plongez la main dans le carton et piochez … quel est donc cet objet ? Quel objet jetable peut-il remplacer? Car OUI, tous les objets à usage unique peuvent être replacés par du durable!

Avec l’Association Vide Ton Sac, Zéro Déchet Ouest Hérault – coordonnées : 0605150479 – ouestherault@zerowastefrance.org

Découvrez le Domaine de Restinclières – Prades -le-Lez:

LES + DU DOMAINE DE RESTINCLIERES

240 hectares d’Espaces Naturel Sensible (ENS)

Ouverture 7j/7

Parking gratuit

Aire de jeux

Aires de pique-nique

Divers sentiers de randonnées et de balades

Accès libre et gratuit à tous les équipements

Des animations toutes l’année

domainederestinclieres@herault.fr +33 4 67 67 82 20 http://domainederestinclieres.herault.fr/

Cazouls-lès-Béziers

