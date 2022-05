SORTIE NATURE ENS : FAUNE DE LA LIEUDE : POUR VIVRE HEUREUX, VIVONS CACHÉS ! Mérifons, 8 mai 2022, Mérifons.

2022-05-08 14:30:00 14:30:00 – 2022-05-08 17:30:00 17:30:00

Mérifons Hérault Mérifons

Gratuit – Sur inscription auprès de l’association qui anime la sortie

Faune de la Lieude : pour vivre heureux, vivons cachés !

le 08/05/2022 de 14h30 à 17h30 – MERIFONS – Grand Site Salagou-Cirque de Mourèze- à partir de 6ans

Lieu de rdv : Animation aux environs du site paléontologique de la Lieude sur la D8. Lieu exact et heure de rendez-vous donnés à l’inscription.

Cet après-midi vous changez de planète : vous partez à la découverte de la faune mystérieuse des ruffes rouges de la Lieude : cachées sous les pierres ou dans les plantes, vous allez rencontrer des petites bêtes étonnantes.

Infos complémentaires : Prévoir vétements et chaussures adaptés

Avec l’Association Association KERMIT – coordonnées : 04 99 91 20 58 – ass.kermit@gmail.com

